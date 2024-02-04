Ночь Мирадж 2024: что разрешено и запрещено в священный праздник для мусульман Елена ГалицкаяВ ночь с 7 на 8 февраля мусульмане по всему миру отмечают ночь Мирадж, также известную как Лаялат-аль-Исра (ночь Вознесения).
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