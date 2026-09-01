Иран: четыре человека были убиты и еще 10 ранены, когда автомобиль столкнулся с другим транспортным средством и потерял управление, а затем ударил толпу во время проправительственной акции протеста на бульваре Эгбаль-э Лахури в Мешхеде, провинция Разави Хорасан, ранним утром.
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