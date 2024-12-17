Владимир Путин приобнял алтайского паралимпийца Жданова на встрече в Кремле

Президент попросил бийского пловца не волноваться во время выступления В Большом Кремлевском дворце 16 декабря вручили государственные награды российским спортсменам, завоевавшим медали Паралимпийских игр 2024 года в Париже.
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