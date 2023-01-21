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22 января: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

22 января: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

22 января – 22 день года, до Нового года осталось 343 дня. Перечень памятных дат, которые отмечают в этот день и об их роли в истории России и Тульской области можно в подборке Тульской службы новостей Приметы Филиппов день Если решили сменить имидж, лучше отложить затею на другой день, так как затея сегодня обернется неудачей Лучший день для похода в баню по древним поверьям Если день ясный – урожай будет отличный Родились в этот день 1440 – великий князь московский Иван III Васильевич, освободивший Русь от монголо-татар 1898 – советский режиссер Сергей Эйзенштейн 1904 – русский и советский писатель и сценарист Аркадий Гайдар 1908 – советский физик, академик, лауреат Нобелевской премии Лев Ландау 1928 – русский советский писатель, Герой Социалистического Труда Петр Проскурин 1954 – актер театра и кино Леонид Ярмольник 1988 – певица, участница поп-рок-группы &quot;Ранетки&quot; и коллектива &quot;5sta Family&quot; Валерия Козлова 22 января: праздники в России День попкорна Температурный праздник День войск авиации противовоздушной обороны 22 января в истории России 1724 – Петр I издал &quot;Указ об обязательности знания служащими государственных учреждений Российской империи законов и уставов&quot;.

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