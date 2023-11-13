В Москве нашли труп 13-летней дочери чемпиона мира по боксу Григория Дрозда

Незадолго до смерти девочки в семье известного боксёра произошёл конфликт.На территории Хорошёвского района Северного административного округа Москвы обнаружили труп 13-летней дочери боксёра Григория Дрозда.
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