В Дегтярске завершают модернизацию плотины на Вязовском водохранилище

В Дегтярске на завершающую стадию вышли работы по приведению в порядок гидротехнического сооружения, расположенного на Вязовском водохранилище.
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