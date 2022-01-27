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Дмитрий Медведев назвал существование НАТО парадоксом

Зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что существование НАТО является парадоксом, у военно-политического альянса сейчас нет противника, который не приемлет существование Запада, Россия же никогда не выступала с такими идеями.

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