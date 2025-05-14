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Почему в хоккее нет автоголов

Почему в хоккее нет автоголов

Один из самых драматичных эпизодов плей-офф Кубка Гагарина-2025, все трансляции матчей которого показывает Кинопоиск: во втором овертайме седьмого матча между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» шайба залетала над пятаком екатеринбуржцев – и форвард Алексей Бывальцев в попытке ее выкинуть случайно забросил рукой в свои ворота.

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