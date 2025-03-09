Россиянин Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Он стал пятым чемпионом UFC из России Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев (92,98 кг) впервые в карьере выиграл титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе (до 93 килограммов).