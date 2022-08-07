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Открытое письмо Президенту Российской Федерации В. Путину

Открытое письмо Президенту Российской Федерации В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович! В первую очередь хочу выразить искреннюю  признательность за Вашу деятельность, поскольку  именно Вы вернули былое величие ДЕРЖАВЕ  РОССИЙСКОЙ, единственной уцелевшей части Великой страны, которую в виде сателлитных осколков с лакейским энтузиазмом пытался преподнести Западу «товарищ» Горбачев и ему подобные западные марионетки!  Именно они способствовали распаду СССР, изолировав Россию от союзных республик, а сейчас пытаются обложить ее НАТОвскими базами, чтобы впоследствии поделить ее территорию (подобная карта России уже составлена западными врагами России).

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