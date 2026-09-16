В Челябинской области стартуют 16 кампаний на 2100 участках

В Челябинской области с 18 по 20 сентября состоятся 16 избирательных кампаний. Голосование охватит выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам и партийным спискам, а также формирование органов местного самоуправления, в том числе Челябинской городской думы.
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