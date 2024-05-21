Компания «Милфудс» открыла свою вендинговую сесть

Компания «Милфудс», которая ранее приобрели российский бизнес производителя кофе Paulig (Финляндия), запустила свою вендинговую сеть на основных транспортных узлах страны, пишет «Ъ» со ссылкой на коммерческого директора канала фуд-сервиса «Милфудс» (управляет брендом Poetti) Константина Пичугина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии