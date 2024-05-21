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Компания «Милфудс» открыла свою вендинговую сеть

Компания «Милфудс» открыла свою вендинговую сеть

Компания «Милфудс», которая ранее приобрела российский бизнес производителя кофе Paulig (Финляндия), запустила свою вендинговую сеть на основных транспортных узлах страны, пишет «Ъ» со ссылкой на коммерческого директора канала фуд-сервиса «Милфудс» (управляет брендом Poetti) Константина Пичугина.

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