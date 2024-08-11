Азохен вей товарищи бояре

Британское издание The Telegraph сообщило, что в ВСУ служит порядка 50 тысяч ЛГБТ-солдат. Военнослужащие сказали газете: их активное участие в войне, а также восприятие гомофобии как "традиционно русской ценности" приведёт к росту толерантности к однополым отношениям в украинском обществе. То есть главной причиной роста такой ориентации среди украинцев называется ненависть ко всему русскому. "Всё, что ненавидит наш враг… Я поддержу", — сказал Guardian один из них. На сегодняшний день на украинских сайтах знакомств появилось множество поклонников ЛГБТ, которые ищут себе пару в окопах.