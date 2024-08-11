Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Я не вечный, как и все вы": Лукашенко призвал белорусов привыкать к "другому президенту"

"Я не вечный, как и все вы": Лукашенко призвал белорусов привыкать к "другому президенту"

Фото: Kremlin Pool/Globallookpress Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам следует привыкать к "другому президенту".

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Комментарии
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Дмитрий Танцюра
С далека начал народ к похоронам готовить . Може пусть поживут и помогут бла-бла-року , скажем деревянных церквей настроить , на востоке от МКАД можно .
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4 час.
Азохен вей товарищи бояре
Британское издание The Telegraph сообщило, что в ВСУ служит порядка 50 тысяч ЛГБТ-солдат. Военнослужащие сказали газете: их активное участие в войне, а также восприятие гомофобии как &quot;традиционно русской ценности&quot; приведёт к росту толерантности к однополым отношениям в украинском обществе. То есть главной причиной роста такой ориентации среди украинцев называется ненависть ко всему русскому. &quot;Всё, что ненавидит наш враг… Я поддержу&quot;, — сказал Guardian один из них. На сегодняшний день на украинских сайтах знакомств появилось множество поклонников ЛГБТ, которые ищут себе пару в окопах.
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2 мин.

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