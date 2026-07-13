БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Анзор Кавазашвили: Ни МОК, ни Трамп вернуть наш футбол на мировые стадионы не помогут

Анзор Кавазашвили: Ни МОК, ни Трамп вернуть наш футбол на мировые стадионы не помогут

Пока мы не завершим СВО победой, полноценного возвращения российских команд на международные соревнования не будет Игорь Землянский Фото: AP/TASS Новость о решении МОК 7 июля прозвучала как гром среди ясного неба: исполком комитета отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов и команд.

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