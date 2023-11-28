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Киев объявил о внедрении «еще четырех стандартов НАТО» из 1135

Киев объявил о внедрении «еще четырех стандартов НАТО» из 1135

Министерство обороны Украины во вторник, 28 ноября, заявило, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) за последние два месяца внедрили еще четыре стандарта НАТО по подготовке и проведению военных операций, – сообщают украинские СМИ.

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