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В колумбийском Энвигадо открылась выставка работ победителей конкурса Стенина-2021

В колумбийском Энвигадо открылась выставка работ победителей конкурса Стенина-2021

ЭНВИГАДО (КОЛУМБИЯ), 5 фев – РИА Новости. Новой остановкой выставочного турне фотографий победителей конкурса имени Андрея Стенина 2021 года стал колумбийский город Энвигадо.

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