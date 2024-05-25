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Лион (ATP). Этчеверри и Мпетши Перрикар разыграют титул

Сетка турнира здесь. Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon Лион, Франция 19 – 25 мая 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт Финал Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)  Джованни Мпетши Перрикар (Франция) Дата проведения 25 мая, 15.

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