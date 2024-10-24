Шарль Леклер: Ферстаппен никогда и никому не оставляет места на трассе

Шарль Леклер: Ферстаппен никогда и никому не оставляет места на трассеGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик Ferrari Шарль Леклер не удивлён полемике вокруг дуэли Макса Ферстаппена с Ландо Норрисом на последних кругах Гран При США в прошлое воскресенье.
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