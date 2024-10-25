История и археология: Как в Лондоне 19 века мертвецам продавали билеты на поезд: мрачная британская «заброшка»

Почти век из Лондона в один и тот же день выезжал необычный поезд. Его пассажиры дожидались «посадки» в обычных залах ожидания крупного вокзала и передвигались в вагонах первого, второго и третьего класса.
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