Сортировщики, счетчики и детекторы банкнот: изучаем ассортимент

Несмотря на то, что сегодня платежи все больше уходят в цифру – все пользуются банковскими картами, бесконтактными платежами или переводами через онлайн банки, спрос на, казалось бы, отжившие свое купюры сохраняется.
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