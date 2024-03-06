Появилось видео жестокой драки туристов возле супермаркета на Бали

Жестокую драку туристов с незнакомцами возле супермаркета на Бали сняли на видео. На записи видно, как мужчины нападают на двух австралийских путешественников и бьют одного из них пластиковым стулом по голове.
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