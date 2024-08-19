Председатель СК России дал ряд поручений в связи с расследованием уголовного дела по факту мошеннических действий, направленных на лишение жилья пенсионерки в Краснодарском крае

В средствах массовой информации продолжается обсуждение ситуации в Краснодаре, связанной с попытками выселить 82-летнюю женщину из квартиры из-за крупного долга её родственницы перед микрокредитной организацией.
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