Израиль и США планируют создать в Красном море оперативные группы

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге в среду, 6 декабря, заявил, что израильский военные и Центральное командование ВС США ведут переговоры о создании в акватории Красного моря оперативных групп, – сообщают СМИ.