Израиль и США планируют создать в Красном море оперативные группы

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге в среду, 6 декабря, заявил, что израильский военные и Центральное командование ВС США ведут переговоры о создании в акватории Красного моря оперативных групп, – сообщают СМИ.
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