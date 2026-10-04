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Аргументы и Факты

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Гончаренко: каждые новые условия мира для Киева хуже предыдущих

Гончаренко: каждые новые условия мира для Киева хуже предыдущих

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в колонке для «Украинской правды» заявил, что каждые новые условия по достижению мира в конфликте, которые предлагают Киеву, оказываются хуже предыдущих.

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