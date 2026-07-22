Владимир вернёт памятник супруге городского головы Сомова

Надежда Сомова, супруга владимирского городского головы, вошла в историю благодаря делам милосердия и посмертной судьбе: ее надгробие использовали как строительный материал, а теперь планируют перенести в Свято-Успенский Княгинин монастырь.
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