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Владимирские новости

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Владимир вернёт памятник супруге городского головы Сомова

Владимир вернёт памятник супруге городского головы Сомова

Надежда Сомова, супруга владимирского городского головы, вошла в историю благодаря делам милосердия и посмертной судьбе: ее надгробие использовали как строительный материал, а теперь планируют перенести в Свято-Успенский Княгинин монастырь.

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