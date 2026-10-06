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Жителя Ижевска осудили за пропаганду украинских террористических организаций

Жителя Ижевска осудили за пропаганду украинских террористических организаций

Екатеринбург. Свердловская область. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю Ижевска, который пропагандировал деятельность украинских террористических организаций.

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