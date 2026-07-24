Ушел из жизни известный тренер камчатских горнолыжников Александр Каталагин

В Камчатском крае скончался тренер по горнолыжному спорту Александр Каталагин. Его вклад в развитие этого вида спорта на полуострове был значительным, он воспитали немало спортсменов, добившихся высоких результатов на национальном и международном уровне.
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