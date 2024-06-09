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За чей счет сегодня живет Армения, и сколько она продержится без российских денег

За чей счет сегодня живет Армения, и сколько она продержится без российских денег

3 дня назад 1,7K прочитали Армения медленно «уходит» от России в сторону Запада. Пашинян почти не скрывает своего антироссийского курса, поверив обещаниям Запада, главная цель которого — разрыв отношений Армении с Россией и ОДКБ.

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