За чей счет сегодня живет Армения, и сколько она продержится без российских денег

3 дня назад 1,7K прочитали Армения медленно «уходит» от России в сторону Запада. Пашинян почти не скрывает своего антироссийского курса, поверив обещаниям Запада, главная цель которого — разрыв отношений Армении с Россией и ОДКБ.
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