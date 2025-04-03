Не ходите, дети, в Турцию гулять

Взаимодействие с Турцией у России всегда носило очень специфический характер. И дело даже не в череде русско-турецких войн, после поражения в которых Турция непременно лелеяла надежду в другой раз уж точно урвать часть территории северной империи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии