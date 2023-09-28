Вышел геймплей постапокалиптического выживача с открытым миром, который бо...

Вышел геймплей постапокалиптического выживача с открытым миром, который больше, чем в GTA Vice City и Fallout 4 вместе взятыхРазработчики из Samar Studio опубликовали новый геймплейный трейлер предстоящего симулятора выживания от первого лица The Front.
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