В деле о хищениях в Минобороны фигурирует семья Аллы Пугачёвой. Обыски прошли у брата иноагента, который зарабатывал на контрактах с военным ведомством.
"МАКСИМ ГАЛКИН* В ТАЙНЕ ПОДДЕРЖАЛ СВО": СЕКРЕТ РАСКРЫЛИ ОБЫСКИ У ЕГО СТАРШЕГО БРАТА
Комментарии
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Natalija Osminina
Она стала Королевой всех геев. И опидорасила всю российскую эстраду. Работала на глобалистов.
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14 час.
М
Мария
Видимо, поэтому и пишут, где-то читала, что одной из целей СВО является выдавливание 5-колонной богемы из России? Только бы назад не пускать! Смотришь, некоторые возвращаются. Будут же сволочи прорываться к кормушкам. Кому они там нужны. Набросали какашек - что с них ещё взять...нечего.
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5 час.
Natalija Osminina
Это мусор.
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29 мин.
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