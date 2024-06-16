"МАКСИМ ГАЛКИН* В ТАЙНЕ ПОДДЕРЖАЛ СВО": СЕКРЕТ РАСКРЫЛИ ОБЫСКИ У ЕГО СТАРШЕГО БРАТА

М

Мария

Видимо, поэтому и пишут, где-то читала, что одной из целей СВО является выдавливание 5-колонной богемы из России? Только бы назад не пускать! Смотришь, некоторые возвращаются. Будут же сволочи прорываться к кормушкам. Кому они там нужны. Набросали какашек - что с них ещё взять...нечего.