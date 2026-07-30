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Царьград

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Домбрава призвал латвийцев отказаться от поездок в Белоруссию

Домбрава призвал латвийцев отказаться от поездок в Белоруссию

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава призвал жителей страны воздержаться от поездок в Белоруссию из-за предположительной миграционной гибридной войны, подчеркивая, что нелегальные мигранты из Азии и Африки могут затруднить безопасное перемещение.

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