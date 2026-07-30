Домбрава призвал латвийцев отказаться от поездок в Белоруссию

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава призвал жителей страны воздержаться от поездок в Белоруссию из-за предположительной миграционной гибридной войны, подчеркивая, что нелегальные мигранты из Азии и Африки могут затруднить безопасное перемещение.