Увеличивать мощность домашнего аппарата для лица или пользоваться им дольше в надежде быстрее получить результат — ошибка, которая может обернуться покраснением, шелушением и усилением воспаления.
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