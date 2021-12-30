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Рождество с домашними животными (29 фото)

Рождество с домашними животными (29 фото)

Домашние животные и Рождестве. Наши четвероногие друзья возятся по дому, недоумевая, почему в доме вдруг стало так весело; со всеми, кто входит, они счастливы поиграть; угощения летят им прямо в рот со стола с вкусной едой, прямо рай на земле.

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