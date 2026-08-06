Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Точка невозврата. США убивают мировую торговлю

Точка невозврата. США убивают мировую торговлю

Ростислав Ищенко     Госдепартамент США сообщил о введении санкций против Сухопутных войск РФ и структур Минобороны России, в соответствии с законом о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

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Комментарии
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Александр Мельников
Ну и хорошо, что придётся строить новый мир с нуля!!! Любая война подразумевает слом старого, изжитого, того, что и привело к войне. Ломать хребет пиндосам, жидам, глобалистам, корпорациям и олигархам придётся России, и строить новый миропорядок на доверии и индивидуализме, а не на мультикультуре и &quot;толерантности&quot;. Не торгаши и жулики теперь пускай сплачивают мир, а наука и культура, экология и космос, религия и мораль.
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