Точка невозврата. США убивают мировую торговлю

Александр Мельников

Ну и хорошо, что придётся строить новый мир с нуля!!! Любая война подразумевает слом старого, изжитого, того, что и привело к войне. Ломать хребет пиндосам, жидам, глобалистам, корпорациям и олигархам придётся России, и строить новый миропорядок на доверии и индивидуализме, а не на мультикультуре и "толерантности". Не торгаши и жулики теперь пускай сплачивают мир, а наука и культура, экология и космос, религия и мораль.