Маск указал на перераспределение бюджета США в пользу беженцев при Байдене

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что при администрации экс-президента США Джо Байдена миллиарды долларов ушли на содействие незаконной миграции, а не на помощь нуждающимся гражданам Соединенных Штатов.
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