У жителей Севастополя пытались выманить фото и видео атаки ВСУ на город

Глава Центра управления регионом Севастополя Надежда Бохан во время выступления в четверг, 27 июня, в эфире телеканала СТВ рассказала о том, как некие анонимы хотели выманить у жителей города фото и видео атаки вооруженных формирований Украины.
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