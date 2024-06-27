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У жителей Севастополя пытались выманить фото и видео атаки ВСУ на город

У жителей Севастополя пытались выманить фото и видео атаки ВСУ на город

Глава Центра управления регионом Севастополя Надежда Бохан во время выступления в четверг, 27 июня, в эфире телеканала СТВ рассказала о том, как некие анонимы хотели выманить у жителей города фото и видео атаки вооруженных формирований Украины.

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