Судебный триллер по-русски: Бастрыкин против Матеты

Avia.pro - СМИ В один из обычных московских дней, когда казалось, что ничего не может удивить жителей столицы, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин решил добавить перчинки в спокойную жизнь судебной системы.
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