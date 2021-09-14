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Марио закончил в сборной, Казанский ушел с «Матч ТВ», Кашшаи покинул департамента судейства, хет-трик Дрейера в дебютном матче РПЛ и другие новости

Марио закончил в сборной, Казанский ушел с «Матч ТВ», Кашшаи покинул департамента судейства, хет-трик Дрейера в дебютном матче РПЛ и другие новости

Всем доброго утречка! Вчера выдался не на шутку богатый на события понедельник, а ведь дальше – больше: ведь сегодня наконец-то стартует групповой этап Лиги чемпионов! С нетерпением ждем вечера, а пока что собираем главные новости вчерашнего дня в нашем регулярном дайджесте  1.

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Лена Мисько
🏈💪ВТОПТАЛИ В ПЕСОК: РОССИИ НЕТ РАВНЫХ В ПЛЯЖНОМ РЕГБИ На фоне вереницы новостей из футбольного мира можно было бы позабыть о других видах спорта, но мы уверены – свои фанаты среди наших читателей есть у всего, и зачастую триумфы российских национальных команд они видят куда чаще, чем в футболе. Такой вот парадокс наблюдается в последнее время – почему-то практически не располагающая ни к чему «пляжному» российская холодная действительность приносит победы именно представителям пляжных видов спорта. Сначала чемпионами мира стали пляжные футболисты, теперь статус чемпионов Европы завоевали регбисты. Точнее, регбисты и регбистки: мужская сборная стала триумфатором турнира в третий раз, а женская – в четвертый. Metaratings.ru не только побывал на турнире, проходившем 11-12 сентября, но и пообщался лично с представителями обеих российских сборных – Павлом Кривошеевым и Асият Алиевой. Залетайте (https://metaratings.ru/blog/rossii-net-ravnykh-v-plyazhnom-regbi/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=metaratings) внутрь, чтобы почитать наш репортаж об этом!
Ruslan Zakirov
Кашшаю надо было уходить еще после первого тура прошлого сезона. Интересно из какой страны будет следующий клон Роззетти (или клоун Дюкова, это уж как хотите).
Лена Мисько
"Кандидат на пост главы департамента судейства? Сейчас ведется работа. Рассматриваем несколько кандидатов. Срок? Будем стараться принять решение уже на следующей неделе, потому что чемпионат продолжается". Александр Дюков, президент РФС
кузнецов владимир
Двукратный олимпийский чемпион в метании молота, действующий рекордсмен мира Юрий Седых скончался на 67-м году жизни. На сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отмечается, что причиной смерти Седых стал сердечный приступ. Организация выразила глубокие соболезнования родным и близким атлета, а также всему легкоатлетическому сообществу. В составе сборной СССР Седых становился победителем Олимпийских игр 1976 и 1980 годов и серебряным призером Олимпиады-1988. Спортсмен является чемпионом мира (1991) и трехкратным чемпионом Европы (1978, 1982, 1986). На чемпионате Европы-1986 Седых метнул молот на 86,74 метра, его достижение до сих пор не побито.
Максим Комаров
Качали их допингом по самое не могу. Мои ровесники - пловцы, легкоатлеты (кто серьезно занимался на юношеском уровне), или инвалиды, или уже всё. И тоже - сердце. Светлая память! Седых был Великий чемпион, помню его хорошо.
Лена Мисько
⚡️ Клубам ФНЛ предложили вариант реформирования турнира с переходом на формат «Сатурн-20» Команды делятся на две группы: в «золотую» входят клубы, вылетевшие из РПЛ, и клубы ФНЛ, занявшие места не ниже 10-го, в «серебряную» — клубы, перешедшие из ФНЛ-2, и команды ФНЛ, занявшие места начиная с 11-го. В обеих группах команды играют по 18 матчей по круговой системе 🔄 Другие эксклюзивные подробности 👇 https://u.to/GgKaGw
Лена Мисько
«Штаб сборной России нужно определить уже сейчас!» 👊🏻 Борис Майоров дал жесткое интервью Павлу Лысенкову об истории хоккея и Олимпиаде. 🎙️ «Я иногда читаю материалы современных людей, которые описывают то, что происходило 40-50 лет тому назад, отправляя нас в дальнее далеко. И меня иногда смех разбирает. Хочется позвонить и сказать: «Ребята, да ничего этого не было!» Или было, но совсем по-другому», - заявил мэтр на вопрос о мифах о Кубке Канады. 🥇 Майоров считает, что звание олимпийского чемпиона принижать нельзя, вне зависимости от того, какие составы сборные выставляют на Игры. ✋🏻 При этом заранее наиграть команду к Олимпиаде невозможно. Все будут играть с листа. Многое будет зависеть от искусства тренерской бригады. ❌ Разделение звеньев по специализации Майоров не приемлет. В его понимании команда должна уметь играть в разный хоккей. Скорее летите по ссылке и читайте полное интервью легенды: https://clck.ru/XXuAi 📸 КХЛ/Юрий Кузьмин
Лена Мисько
"РФС заинтересован, чтобы российские футболисты играли в российских клубах" Президент организации Александр Дюков рассказал, что: ▪️Молодежной сборной России поставлена задача по выходу на Олимпийские игры в 2024 году; ▪️РФС не предлагает отказаться от лимита, а хочет найти новый подход в этом вопросе; ▪️Формат лимита на легионеров "10+15" в РПЛ требует обсуждения с Минспортом РФ; ▪️Леонид Федун предложил идеи для привлечения инвесторов в российский футбол; ▪️Экс-глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи не получил неустойку после ухода.
Лена Мисько
это очень смешно ((
Лена Мисько
Сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы В четвертьфинале наша команда проиграла полякам со счетом 0-3 (14:25, 24:26, 19:25).
кузнецов владимир
поляки победители двух последних чемпионатов мира и к тому же играли в Гданьске. так что исход не удивителен.
Лена Мисько
согласна, это было слишком очевидно. французы вот круче опозорились - чехам 0-3

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