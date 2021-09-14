Марио закончил в сборной, Казанский ушел с «Матч ТВ», Кашшаи покинул департамента судейства, хет-трик Дрейера в дебютном матче РПЛ и другие новости

Всем доброго утречка! Вчера выдался не на шутку богатый на события понедельник, а ведь дальше – больше: ведь сегодня наконец-то стартует групповой этап Лиги чемпионов! С нетерпением ждем вечера, а пока что собираем главные новости вчерашнего дня в нашем регулярном дайджесте 1.