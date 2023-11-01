Скандал: США наворовали нефти в Сирии уже на $2 миллиарда. Куда идут эти деньги?

Обстрел американской военной базы неожиданно взбаламутил черный рынок нефти Михаил Зубов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Сергей Пикин Юрий Щербанин Очередная, далеко уже не первая атака на военную базу США в сирийской провинции Дейр-эз-Зоре, вызвала необыкновенный резонанс.
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