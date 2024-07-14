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test mazurok

1 подписчик

☀️ На следующей неделе в Крыму температура может подниматься до 38 градусов С 15 по 19 июля на полуострове ожидается аномально-жаркая температура, выше климатической нормы на 7 градусов.

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