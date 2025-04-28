Данные о неработающих гражданах трудоспособного возраста хотят собрать в России – РБК

Правительство подготовило план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в России на период 2025–2027 годов, который, в частности, предусматривает сбор новой информации о рынке труда – например, о неработающих гражданах трудоспособного возраста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии