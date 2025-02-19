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Царьград

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Пожизненно осужденный Мозгляков вновь обжалует приговор в Верховный суд РФ

Пожизненно осужденный Мозгляков вновь обжалует приговор в Верховный суд РФ

Николай Мозгляков, осужденный на пожизненное заключение за убийство школьниц в Златоусте, вновь попытался обжаловать приговор в Верховном суде РФ.

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