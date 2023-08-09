Бойцу СВО из Ивановской области дали отпуск, чтобы забрать двойняшек из роддома

Рождение двух дочерей родители зарегистрировали 5 августа.Командование предоставило бойцу из Ивановской области, который служит в зоне специальной военной операции, отпуск, чтобы отец смог встретить из роддома супругу с новорожденными дочерями.
Рождение двух дочерей родители зарегистрировали 5 августа.Командование предоставило бойцу из Ивановской области, который служит в зоне специальной военной операции, отпуск, чтобы отец смог встретить из роддома супругу с новорожденными дочерями.
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