Студентка из Ростокина стала двукратной чемпионкой России по грэпплингу

Студентка института естествознания и спортивных технологий Московского городского педагогического университета Вероника Карахонова завоевала две золотые медали первого в истории чемпионата России среди студентов по спортивной борьбе в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги.
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