В Ленобласти пропал двухлетний мальчик

В деревне Надкопанье Волховского района Ленинградской области пропал двухлетний ребёнок. Об этом сообщается на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».
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