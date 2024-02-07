Александр Балан: "CИБ не могла прыгнуть выше головы"

Служба информации и безопасности Молдовы в контексте кражи миллиарда оперативно информировала руководство страны о начинавшихся процессах, существующих рисках и угрозах, но непосредственные решения принимали власти того периода, и спецслужба не могла прыгнуть выше головы.
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