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Вредные привычки — это миф: как Черчилль дожил до 90 с диагнозом атеросклероз, объяснил врач Крулёв

Вредные привычки — это миф: как Черчилль дожил до 90 с диагнозом атеросклероз, объяснил врач Крулёв

Атеросклероз — это лотерея. Один из выигравших в нее — выдающийся британец Уинстон Черчилль. Он прожил до 90 лет, несмотря на диагноз, вредные привычки и плохую наследственность.

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Комментарии
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ВЛ
Валентина Лебедева
Зря вы так. Автор раскрывает тему очень маленького влияния вредных привычек на продолжение жизни. И с этим я полностью согласна, так как имею множество примеров долгожителей с вредными привычками, а также много примеров людей, соблюдающих &quot;правильный&quot; образ жизни, но проживших не более 60-65 лет, а то и меньше.
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19 час.
ольга золотницына
Истинно!
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18 час.
Олег Орлов
Так и есть.. Рекордсменка по продолжттельности жизни Жанна Кальман тоже выпивала и курила две пачки сигарет в день... В возрасте , когда Черчилль умер, т.е. за девяноста лет, она познакомилась с молодым челрвеком 47 лет, с которым заключила договор пожизненного содержания в обмен на жилплощадь. Через тридцать лет пролила скупую слезу на его могиле... Тому было 77 лет  когда он умер...Кстати ,тоже как и у Черчилля у Жанны Кальман никто из родственников не дожил даже до ста...
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15 час.
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