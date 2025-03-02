Зря вы так. Автор раскрывает тему очень маленького влияния вредных привычек на продолжение жизни. И с этим я полностью согласна, так как имею множество примеров долгожителей с вредными привычками, а также много примеров людей, соблюдающих "правильный" образ жизни, но проживших не более 60-65 лет, а то и меньше.

Олег Орлов

Так и есть.. Рекордсменка по продолжттельности жизни Жанна Кальман тоже выпивала и курила две пачки сигарет в день... В возрасте , когда Черчилль умер, т.е. за девяноста лет, она познакомилась с молодым челрвеком 47 лет, с которым заключила договор пожизненного содержания в обмен на жилплощадь. Через тридцать лет пролила скупую слезу на его могиле... Тому было 77 лет когда он умер...Кстати ,тоже как и у Черчилля у Жанны Кальман никто из родственников не дожил даже до ста...