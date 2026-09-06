Ушаков: Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером продлились 3 часа 10 минут

Фото: kremlin.ru Состоявшиеся накануне в Московском Кремле переговоры Президента России Владимира Путина со спецпосланником Президентом США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и бизнесменом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером продлились три часа десять минут и носили содержательный, конструктивный, предельно откровенный и доверительный характер.
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