Ушаков: Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером продлились 3 часа 10 минут

Фото: kremlin.ru Состоявшиеся накануне в Московском Кремле переговоры Президента России Владимира Путина со спецпосланником Президентом США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и бизнесменом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером продлились три часа десять минут и носили содержательный, конструктивный, предельно откровенный и доверительный характер.